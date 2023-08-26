Мнение: О чётко названных целях России… За что сражаются русские?

Этот вопрос часть прилетает от украинских пользователей русскоязычного сегмента ЖЖ. Мол, мы-то у себя дома воюем «за свою землю», а за что у нас, на нашей территории сражаетесь и гибнете вы, русские?

Официальный #Кремль не слишком охотно говорит на эту тему, продолжая бубнить про «выполнение всех целей и задач спецоперации». Что вызывает усмешки даже у самых прокремлёвских турбопатриотов. А иных вариантов вроде бы и нет.

Или — есть?

Отец-окормитель, «главный философ Кремля», идейный наставник российской властной верхушки Александр Дугин всё раскладывает по полочкам и формулирует «задачи и цели» предельно понятным образом.

«Новые атаки БПЛА на Москву. И на Брянск. И на Крым. Под атакой и другие русские земли, города, посёлки и деревни. Да, это война, которая всё увереннее входит в жизнь наших людей — включая столицу. Стоит вспомнить её истоки.

Все причины сходятся к перестройке 1980-х и либеральным реформам 1990-х. И то, и то сейчас нельзя расценивать иначе, как величайшее историческое преступление. Элита, поднявшаяся на дымящихся развалинах #СССР, это не отбор лучших, но удачный захват власти выродившей оскотиневшей партноменклатурой в союзе с русофобской интеллигенцией, агентами западных спецслужб и организованной преступностью. Они развалили Империю и породили целый набор агрессивных failed states. Более того, они превратили саму Россию по сути в колонию Запада, полностью приняли идеологию геополитического врага, совершив цивилизационную капитуляцию. Это народ понимал тогда и понимает сейчас.

И лишь когда государство внятно и однозначно, публично и недвусмысленно осудит исторические деяния Горбачева и Ельцина, а также их прямых пособников, тогда только и начнётся настоящий поворот. Не возврат к СССР, но поворот к возрождению русской Империи. Без восстановления Империи, без утверждения суверенной русской цивилизации с опорой на большое пространство, СВО и её цели, её логика останутся непонятными и недостижимыми. Также непонятно, почему наши люди гибнут в её ходе, а враги атакуют Москву.

Когда в конце 1990-х из-за появления все той же элиты распадалась сама #Россия, и враг в лице исламских экстремистов тоже атаковал Москву, взрывая дома, ответом стал [президент Владимир] #Путин. Он жёстко пресек этот курс распада России, победил во Второй чеченской, скрепил и удержал страну. И это было и остается по-настоящему героическим актом. Благодаря этому мы сегодня можем гордиться российским флагом, которого в 1990-е, скорее, стыдились. По либеральной элите 1990-х также был нанесён первый удар — и тогда она впервые ушла в жёсткую оппозицию и частично побежала из страны. Но большинство затаилось…

Укрепив Россию и не допустив ее распада, Путин столкнулся с последствиями распада СССР. С вызовами 2008, 2014 и наконец СВО.

СВО на Украине — это первый решительный акт восстановления Империи. То есть ликвидации катастрофических последствий 1991 года. То, что в западной коалиции участвуют и особенно активны бывшие республики СССР и бывшие страны соцлагеря — прямое доказательство преступлений Горбачева и Ельцина. Мы сегодня воюем против этих преступлений, и сами эти преступления воюют против нас. Поэтому дальнейший шаг СВО – открытое и честное радикальное осуждение событий 1980-х — 1990-х и окончательная решительная ротация элит.

Мы уже находимся на следующей странице Истории. Наша Империя атакует, но враг ещё зверски сопротивляется и стремится ударить побольнее. Тем не менее каждый день СВО, каждый удар или только укус врага, каждый подвиг наших и каждая наша жертва неумолимо приближают момент осознания — а значит, момент суда и момент возрождения Империи. Мы всё вернем назад. То есть вперед.»

Внятно. Чётко. Без сантиментов. Русские сражаются за возвращение утраченного, Россия «возвращает своё», пеправедно и мошеннически у неё отнятое. А заодно исправляет приведшие к этому ошибки прошлого.

Впрочем для Александра Дугина и иже с ним это ещё и витальный вопрос. По его убеждению, Россия — страна с огромным пространством, во многом самодостаточная, обладающая самостоятельным цивилизационным потенциалом, может быть либо империей, либо не быть вовсе. То есть, русские сейчас сражаются за спасение и возрождение России.

Кому-то может показаться, что всё это — наследие прошлых и тёмных веков. Но судя по комментариям в Альманахе, «имперская» идея в той или иной форме близка многим и многим живущим в России. А значит, может сработать?

То есть вот это всё — достаточная #мотивация, чтобы сражаться и бороться не на #жизнь, а на #смерть?

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