Сябитова раскрыла о своем методе распознавать ложь участников “Давай поженимся!”

Как и многие другие развлекательные программы, шоу “Давай поженимся” пропало с экранов на полтора года. Но совсем скоро у фанатов передачи снова будет возможность насладиться новыми выпусками с участием любимых ведущих. Не так давно стало известно, что Первый канал возвращает шоу, в котором Лариса Гузеева и Роза Сябитова помогают женихам и невестам соединяться в пары и делятся своей жизненной мудростью.

Очевидно, работа ведущей “Давай поженимся”, как и любая другая, предполагает определенные трудности. Об одной из них в беседе журналистами рассказала Роза Сябитова. Сваха поделилась, как ей удается распознавать, что герой говорит неправду. В этом, как оказалось, ей помогает особая хитрость.

Чтобы заметить ложь, Сябитова обращает внимание на поведение и жесты человека. Кроме того, перед началом съемок телеведущая тщательно изучает информацию, которую герой раскрыл о себе во время интервью. Таким образом сваха сразу понимает, если жених или невеста начинает обманывать.

“И у меня, и у Ларисы есть свои способы, как выявить эту ложь более художественно. Мы умело выводим героя на чистую воду”, – рассказала Роза Сябитова.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Сябитова сообщила о переменах в новом сезоне шоу “Давай поженимся!”.