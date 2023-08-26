 

Врач назвала важные для иммунитета овощи

26.08.2023, 6:45, Новости дня
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Врач рассказала, какие овощи нужно добавить в меню в осенний период. Эффективной работе иммунной системы способствует правильный рацион.

Активность иммунной системы может снизиться в случае недостатка микро– и макронутриентов. При перестройке организма на работу в осенний период в рацион важно добавлять богатые полезными элементами овощи, отметила эндокринолог-диетолог Ангелина Водолазкая.

Врач отметила, что иммунная система и кишечник тесно связаны, поскольку подавляющее большинство иммунных клеток человека сосредоточено в слизистой кишечника. По этой причине необходимо поддерживать работу ЖКТ.

Положительное влияние на организм окажет морковь, поскольку она насыщена бета-каротином и витамином А. При этом избыточное потребление овоща может привести к сонливости, передает “Царьград”.


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