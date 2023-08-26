 

Модернизированный токамак Т-15МД прошел испытания

26.08.2023, 6:25, Разное
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Недавно были успешно проведены испытания модернизированной экспериментальной термоядерной установки токамак Т-15МД, как сообщает информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на выступление вице-президента Курчатовского института Александра Благова.

Эти испытания стали важным шагом в развитии ядерной энергетики и позволили получить значимые результаты. Токамак Т-15МД является одной из наиболее перспективных термоядерных установок в мире. Его модернизация позволила усилить его возможности и улучшить эффективность работы.

Термоядерная энергия является одним из наиболее многообещающих источников энергии будущего. Она основана на принципе синтеза ядерных частиц в условиях высоких температур и давления, подобных тем, которые присутствуют внутри Солнца и других звезд. Это позволяет использовать термоядерную энергию для производства электричества без выброса углекислого газа и других вредных веществ, что делает ее экологически чистым источником энергии.


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