Вырубленные фруктовые деревья повышают разнообразие морской жизни

Специалисты выяснили, что выброшенные в море фруктовые деревья являются дешевым и эффективным способом воссоздать рифы и повысить местное разнообразие и изобилие морской жизни. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, проводилось в Ваттовом море, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО и крупнейшей системе приливных отмелей в мире. Сообщает портал phys.org.

Морское биоразнообразие может быть восстановлено в сильно деградировавшей экосистеме, такой как голландское Ваттовое море, путем использования деревьев в качестве рифов», — сказал Джон Диксон, ведущий автор исследования и доктор философии. кандидат Королевского института морских исследований Нидерландов.

До того, как люди одомашнили ландшафт с помощью сельского хозяйства, лесозаготовок и контроля над реками, деревья в большом количестве падали в реки и были смыты в море. Такая затонувшая древесина присутствовала в морских экосистемах с юрского периода, обеспечивая дом, убежище и пищу для морских животных. В апреле 2022 года Диксон и группа исследователей построили 32 пирамидообразные конструкции из 192 срубленных грушевых деревьев, срок эксплуатации которых истек, и перевезли их на корабле в открытые воды между голландскими барьерными островами Тексель и Влиланд. Там «древесные рифы» укоренились в бетонных опорах и погрузились на мягкое морское дно в четырех разных местах на глубину примерно трех-четырех метров.

Четыре месяца спустя их ненадолго подняли на корабль, чтобы исследователи могли подсчитать количество на них различных видов сидячих организмов, например, моллюсков, водорослей или полипов. Их заменили на морском дне, что позволило накопить больше биоразнообразия в течение следующих двух месяцев.

Затем вокруг каждого рифового блока, а также близлежащих контрольных участков были спущены по три ловушки для рыбы, которые были извлечены через 24 часа. Вся рыба и ракообразные в ловушках были подсчитаны и измерены с определением их вида, прежде чем их выпустили целыми и невредимыми.

В течение шести месяцев древесные рифы покрылись множеством сидячих животных и водорослей и стали домом для большего количества рыбы, чем окружающие контрольные районы.

Всего исследователи обнаружили 15 видов сидячих организмов: преимущественно ракообразные и гидроидные полипы, а также были обнаружены мшанки, морской виноград, морской салат и морские звезды. Каждый из этих таксонов, как правило, специализировался на разном диапазоне высот, измеренных от морского дна.

На участках с древесными рифами было поймано шесть видов рыб (таких как путассу, обыкновенный бычок и европейский угорь) и четыре вида ракообразных, тогда как на контрольных участках, расположенных примерно в 200 метрах, было поймано только два вида рыб и пять видов ракообразных. Численность также была выше на древесно-рифовых участках: так, особей доминирующего вида пятибородого роклинга там было поймано в 5,1 раза больше, чем на контрольных участках.

Текущие результаты подчеркивают, что первоначальная колонизация естественных древесных рифов происходит быстро, и предполагается, что восстановление сообществ, связанных с древесными субстратами, может быть возможным путем активного восстановления.