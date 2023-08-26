 

Автор акронима БРИК – безумно полагать, что G7 и дальше сможет господствовать в мире

26.08.2023, 5:09, Новости дня
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Западным странам следует перестать мыслить категориями соперничества по отношению к БРИКС, поскольку для решения глобальных проблем всем странам нужно работать сообща, заявил в эфире Channel 4 News британский финансист и автор акронима БРИК Джим О’Нил. Кроме того, он назвал безумной мысль о том, что «Большая семёрка» окажется способной и дальше господствовать в мире.

Следует ли Соединённым Штатам или Великобритании тревожиться по поводу того, что одобрила это расширение и встала на сторону этих стран, входящих, по сути, в конкурирующий с Западом экономический блок?

ДЖИМ О’НИЛ, британский финансист, автор акронима БРИК: Как я заявил несколько минут назад, не думаю, что США или наша собственная страна, Великобритания, должны об этом думать в таких категориях. Мы (с ними. — ИноТВ) такие же соперники, как мы друг с другом.

Мы также живём на одной и той же планете. И если все эти страны не будут работать сообща, то мы не можем решить никаких по-настоящему глобальных проблем современности, будь то изменение климата, инфекционные заболевания или справедливость и сила мировой экономики. Поэтому нам нужно избавиться от всего этого мышления категориями соперничества.

По паритету покупательной способности «Большая семёрка» меньше блока БРИКС и без расширения последнего. И мысль о том, что G7 может и дальше считать себя способной господствовать в мире, в равной степени безумна.

Дата публикации 24 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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