Эксперт назвал эффективный способ накопить сбережения за 4 шага

Есть правила, которые помогу упростить процесс накопления. Четыре совета дал инвестиционный стратег Александр Бахтин. Первое, что нужно сделать: оценить свои доходы и определить объём средств, который вы ежемесячно сможете отправлять в копилку.

Второе правило – объем средств, направляемый в накопления, не должен сказываться на привычном уровне жизни.

Лучше всего разделить траты на обязательные и необязательные. В первом случае речь идет об затратах на питание, аренду жилья, оплату коммунальных услуг и прочие платежи. Необязательные траты будут касаться развлечений, передает “Царьград”.

Третий совет касается ведения учета доходов и расходов. Таблица поможет сориентироваться в финансах и понять, какие строчки следует подкорректировать.

И завершающий пункт, – выбрать инструменты, в которых сбережения будут храниться. Для финансовой подушки безопасности подойдут варианты, которые обеспечивают максимально быстрый доступ к деньгам, – наличные, депозиты в банке, для эффективных сбережений лучше выбирать другие инструменты – акции, облигации, ПИФы.