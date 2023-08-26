 

Эксперт назвал эффективный способ накопить сбережения за 4 шага

26.08.2023, 4:15, Новости дня
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Есть правила, которые помогу упростить процесс накопления. Четыре совета дал инвестиционный стратег Александр Бахтин. Первое, что нужно сделать: оценить свои доходы и определить объём средств, который вы ежемесячно сможете отправлять в копилку.

Второе правило – объем средств, направляемый в накопления, не должен сказываться на привычном уровне жизни.

Лучше всего разделить траты на обязательные и необязательные. В первом случае речь идет об затратах на питание, аренду жилья, оплату коммунальных услуг и прочие платежи. Необязательные траты будут касаться развлечений, передает “Царьград”.

Третий совет касается ведения учета доходов и расходов. Таблица поможет сориентироваться в финансах и понять, какие строчки следует подкорректировать.

И завершающий пункт, – выбрать инструменты, в которых сбережения будут храниться. Для финансовой подушки безопасности подойдут варианты, которые обеспечивают максимально быстрый доступ к деньгам, – наличные, депозиты в банке, для эффективных сбережений лучше выбирать другие инструменты – акции, облигации, ПИФы.


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