 

Изобрели новый, грязеотталкивающий материал для унитазов

26.08.2023, 3:57, Разное
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Уникальная команда ученых из Университета науки и технологии Хуачжун в Ухане, Китай, продемонстрировала свои невероятные инновации, разработав ультрагладкий унитаз, который остается скользким даже после длительного использования.

Исследования показали, что поверхность унитаза подвергается значительному износу из-за повторного использования и контакта с водой и чистящими средствами. В результате, многие унитазы со временем становятся шероховатыми и грязными, что создает трудности в поддержании гигиены в ванной комнате.

Однако, благодаря неустанному труду команды ученых, была разработана новая технология, которая сохраняет поверхность унитаза гладкой и скользкой на протяжении всего срока эксплуатации. Это новаторское решение основано на использовании специальных покрытий, обладающих наноструктурами, способными сохранять максимально гладкую поверхность.


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