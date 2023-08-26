Летающие машины

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26.08.2023, 3:57, Разное
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Ученым из Института теплофизики удалось сделать значительный прорыв в разработке циклолетов – уникальных летательных аппаратов, использующих принципы циклотетогелиевой технологии. Исследования в данной области уже продолжались несколько лет, и наконец-то удалось создать два варианта циклолетов – маленький и большой.

Маленький циклолет стал результатом интенсивных исследований и экспериментов, проводимых в лаборатории. Размер данного аппарата гораздо меньше по сравнению с его предшественниками, но его возможности этим не страдают. Он обладает уникальной маневренностью, способностью преодолевать большие расстояния и приспособлен для выполнения различных задач. Кроме того, маленький циклолет обладает возможностью вертикального взлета и посадки, что значительно расширяет его функциональные возможности и делает его особенно полезным в труднодоступных местах.

Большой циклолет – это результат усовершенствований и оптимизации конструкции циклолета. Ученые удалось увеличить размеры аппарата, что позволило значительно увеличить его грузоподъемность и дальность полета. Большой циклолет предназначен для использования в коммерческих целях, таких как доставка грузов и пассажирские перевозки. Уникальная конструкция аппарата позволяет осуществлять полет как во внутренних пространствах, так и на открытом воздухе.


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