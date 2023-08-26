Новая вспышка вируса

В 2020 году власти Китая были вынуждены предпринять решительные меры для остановки распространения пандемии коронавируса. В ответ на всеобщую угрозу, китайское правительство приняло политику “нулевой терпимости”, которая оказалась одной из самых строгих в мире.

Одной из первых проведенных мер было введение тотального карантина в самых пострадавших регионах страны, таких как провинция Хубэй и город Ухань. Людям запретили покидать свои дома и районы, а все междугородние и международные путешествия были приостановлены. Этот строгий карантин длился несколько недель и помог сократить количество новых случаев заражения.

Одной из ключевых составляющих политики “нулевой терпимости” было использование масок. Все граждане были обязаны носить маски в общественных местах, а также в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Каждому были выданы респираторы высокого стандарта, чтобы обеспечить максимальную защиту. Также было проведено обучение населения по правильной надеванию и снятию масок, чтобы предотвратить распространение инфекции.