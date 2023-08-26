Основные мутации коронавируса

COVID-19 был изначально связан с заболеваниями дыхательных путей, так как большинство симптомов проявляются в виде кашля, затруднения дыхания и других проблем с дыхательной системой. Однако, результаты недавних исследований показывают, что вирус стремится активно избегать иммунной защиты в кишечнике.

Изначально COVID-19 проникает в организм через респираторный тракт, поэтому легкие становятся первоначальной целью вируса. Однако, более новые данные говорят о том, что у большого числа инфицированных пациентов обнаруживается РНК вируса в образцах стула. Это подтверждается тем, что вирус изолируется и размножается в кишечнике, а также некоторые пациенты имеют гастроинтестинальные симптомы.

За последний год было проведено несколько исследований, чтобы выяснить, почему COVID-19 проявляет подобные симптомы. Одно из возможных объяснений заключается в том, что вирус имеет способность инфицировать клетки кишечника и мутирует, чтобы избегать действия иммунной системы.