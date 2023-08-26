 

От халатов до игрушек для взрослых: что чаще всего крадут из отелей туристы

26.08.2023, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многим, кто хоть раз жил в отеле, знакома ситуация, когда руки чешутся забрать из номера какую-нибудь памятную вещицу. Добропорядочные граждане обычно ограничиваются сувенирами в виде мыла и других средств индивидуальной гигиены, которые гостиница не запрещает оставлять себе. Но есть и те, кто не может устоять перед соблазном увезти с собой что-то большее.

Как отмечает URA.ru, представители бизнеса рассказали, что чаще всего крадут из отелей туристы. По словам отельеров, большая часть гостей продолжает придерживаться вечной классики и забирает из номеров зонты, халаты и вешалки. А вот тапочки, как сообщается, уже потеряли свою популярность у туристов.

Некоторые постояльцы предпочитают не мелочиться при выборе “сувениров”. Владельцы бизнеса отмечают, что персонал отелей регулярно недосчитывается подставок и подносов для чайной станции, а также пультов. В гостиницах, расположенных рядом с аэропортами, лакомым кусочком для недобросовестных гостей становится сантехника.

Впрочем, все это не сравнится с одним неожиданным предметом, который тоже нередко становится уловом особенно оригинальных постояльцев. Отмечается, что некоторые туристы забирают с собой игрушки для взрослых, которые в отелях дают во временное пользование за дополнительную плату. А один из постояльцев московской гостиницы переплюнул даже их и украл из номера обогреватель и мини-холодильник.

Ранее “Дни.ру” писали, что россияне пожаловались на нехватку доступных для питомцев отелей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Bloomberg – запуском нового лунного модуля Япония надеется прервать череду своих неудач в космосе

26.08 / Актриса Бочкарева раскрыла детали продолжения “Счастливы вместе”

26.08 / «Удар по украинскому контрнаступлению» — CNN о предстоящей затяжной подготовке украинских пилотов F-16

25.08 / Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми

25.08 / Пропавший с радаров Сергей Светлаков внезапно появился в неожиданном месте

25.08 / В Калуге нетрезвый водитель сбил 11 человек на тротуаре

25.08 / Риттер – «циничный подход» — США используют украинцев как пушечное мясо для единственной цели — убивать русских

25.08 / Собянин: Более 2000 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с 2011 года

25.08 / Изменения во внешности Надежды Кадышевой шокировали россиян: фото

25.08 / Александр Домогаров решил не жениться в ближайшие два года: и вот почему

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика