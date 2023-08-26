 

Геотермальная энергия-панацея от энергетического кризиса

26.08.2023, 1:30, Разное
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В свете стремительных изменений климата и устремления к более экологичным источникам энергии, геотермальная энергия стала объектом все большего внимания. Канцлер Германии, Олаф Шольц, выразил уверенность в огромном потенциале глубинной геотермальной энергии для производства тепла в стране.

Германия, по природе своей, является одной из лидеров в области развития возобновляемых источников энергии. С развитием технологий и ростом понимания важности устойчивости окружающей среды, страна стремится сократить свою зависимость от ископаемых топлив и выбросов парниковых газов. В этом контексте геотермальная энергия является перспективным источником, который может обеспечить устойчивое и эффективное производство тепла.

Глубинная геотермальная энергия основана на использовании тепла, накапливающегося в земле на значительной глубине. С помощью скважин и систем подземной трубопроводной инфраструктуры, это тепло может быть извлечено и использовано для теплоснабжения различных объектов, начиная от жилых домов и заканчивая производственными комплексами.


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