Собаки более покорны женщинам,чем мужчинам

Современные исследования, проведенные учеными из Исследовательского центра естественных наук в Будапеште, предлагают интересные данные о связи между собаками и различными голосовыми тонами. Оказывается, что эти прекрасные питомцы имеют особый склон к реагированию на женские голоса, нежели на мужские.

Эксперимент был проведен на большом количестве собак разных пород и возрастов. Исследователи представили им записанные звуковые сигналы мужских и женских голосов, а затем анализировали реакцию животных. По результатам эксперимента было установлено, что собаки в значительно большей степени реагируют на женские голоса, проявляя более выраженный интерес и внимание.

Одной из причин, которую ученые считают наиболее вероятной, является наличие в женских голосах более высокой тональности и ласкового оттенка, что создает более приятный для собак звуковой фон. Согласно предположениям, это может быть связано с эволюционными аспектами – в диких условиях, где собаки предки наших домашних питомцев жили в стадах, женские голоса могли служить для детектирования опасности или сигнализировать о приходе кормильцев. Поэтому у собак была возможность эффективно реагировать на женскую интонацию.