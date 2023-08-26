 

Мнение: Лукашенко и ЧВК«Вагнер»

26.08.2023, 0:00, Разное
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Александр Лукашенко заявил: «"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось».

Это притом, что в России ЧВК «Вагнер» официально никогда не существовала, не была, и видимо, уже никогда и не будет.

Оказывается, Лукашенко с Пригожиным «давно выстроили систему»:

«Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать».


отсюда

Недоумеваю, зачем Лукашенке ЧВК «Вагнер»? Отбиваться от армий Литвы и Польши, если те вздумают пойти войной на Минск? Или Лукашенко вынашивает планы заменить Россию в Африке? Что бы Беларусь потеснила Россию в неофициальном статусе самого большого друга ЦАР, Мали, Судана и прочих африканских стран? Или Лукашенко по инерции продолжат выполнять чью-то просьбу приютить ЧВК«Вагнер»?

Фотография отсюда
Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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