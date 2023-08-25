 

Компания Polosome Therapeutics придумала новый метод лечения муковисцидоза

25.08.2023, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Муковисцидоз – это генетическое заболевание, которое затрагивает функцию желез выделительной системы, таких как легкие, пищеварительная система и потовые железы. Одной из причин этого заболевания является дефект в гене, отвечающем за нормальное функционирование белка, известного как цистический фиброзный трансмембранный регулятор (ЦФТР).

Благодаря неправильной функции этого белка, слизь, которую выделяют железы, становится густой и вязкой, что приводит к образованию выделений и препятствует их нормальному выведению из организма. Это может вызывать различные проблемы, такие как проблемы с дыханием, пищеварением и защитой от инфекций.

В данной ситуации фармацевтическая компания Porosome Therapeutics представляет новую терапию, которая направлена на наноскалирование лекарственных препаратов на клеточную структуру, известная как поросома. Поросома – это канал, через который клетки выделяют свои продукты, включая слизь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Мнение: Лукашенко и ЧВК«Вагнер»

25.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Волжский оргсинтез” вернули государству

25.08 / Китайская 3D-технология позволила увеличить добычу нефти и газа

25.08 / Мнение: Расширение БРИКС, или почему поражение США неизбежно

25.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Новый облик БРИКС

25.08 / Увеличение финансирования исследований ученых

25.08 / Мнение: БРИКС в Казани, арабы избавляются от гособлигаций США и энергомост через Иран

25.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Черный день экономики Германии

25.08 / Мнение: О 548 дне для России… Дна у ж***ы нету?

25.08 / Терапевт Ильинская назвала причины резкого повышения давления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика