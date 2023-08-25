Компания Polosome Therapeutics придумала новый метод лечения муковисцидоза

Муковисцидоз – это генетическое заболевание, которое затрагивает функцию желез выделительной системы, таких как легкие, пищеварительная система и потовые железы. Одной из причин этого заболевания является дефект в гене, отвечающем за нормальное функционирование белка, известного как цистический фиброзный трансмембранный регулятор (ЦФТР).

Благодаря неправильной функции этого белка, слизь, которую выделяют железы, становится густой и вязкой, что приводит к образованию выделений и препятствует их нормальному выведению из организма. Это может вызывать различные проблемы, такие как проблемы с дыханием, пищеварением и защитой от инфекций.

В данной ситуации фармацевтическая компания Porosome Therapeutics представляет новую терапию, которая направлена на наноскалирование лекарственных препаратов на клеточную структуру, известная как поросома. Поросома – это канал, через который клетки выделяют свои продукты, включая слизь.