Рупор кремлевской пропаганды: “Волжский оргсинтез” вернули государству

"Волжский оргсинтез" вернули государству

24 августа Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, которая требовала возвратить в казну ранее принадлежащего государству имущества в виде 100% акций АО «Волжский оргсинтез».

Иск был подан к нынешнему единственному владельцу завода «Волжский оргсинтез» – Александру Соболевскому. Генпрокуратура требовала изъять 2 344 925 акций предприятия и вернуть государству, так как завод имеет стратегическое значение для экономики и оборонно-промышленного комплекса России.

Основание – допущенные грубые нарушения по время приватизации завода.

«Российская Федерация, как собственник государственного предприятия его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Волгоградской области не передавала. Несмотря на вышеуказанное, Фонд государственного имущества Волгоградской области в период с сентября 1993 по 1996 год незаконно распределил, принадлежащее Российской Федерации имущество, в виде ценных бумаг, передав их в пользу третьих лиц, в том числе резидентов иностранных государств», – сказано в исковом заявлении.

Сразу после принятия иска к рассмотрению 25 июля по требованию Генпрокуратуры суд вынес решение о применении обеспечительных мер – на имущество предприятия был наложен арест, а собственнику и менеджменту запретили совершать определенные действия.

По некоторой информации, ранее владелец предприятия мог иметь планы по ликвидации стратегически важного для оборонно-промышленного комплекса России производства анилина – это соединение используется для изготовления взрывчатых веществ.

Кроме анилина, «Волжский оргсинтез» выпускает и гражданскую продукцию, такую как добавку для животных кормов метионин, а также флотореагенты, сероуглерод и присадки к бензинам.

Завод расположен в Волжском Волгоградской области, входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона и является одним из самых мощных предприятий химического комплекса страны. Его коллектив – около 1500 человек.

При этом к нынешнему и бывшим владельцам «Волжского оргсинтеза» не раз предъявлялись претензии, в том числе связанные с переделом собственности и неуплатой крупных сумм налогов и штрафов. Обсуждалось также, что в цепочке собственников могли участвовать западные, в частности, немецкие компании.

https://vpravda.ru/obshchestvo/sud-vernul-polnyy-paket-akciy-volzhskogo-orgsinteza-gosudarstvu-164289 – цинк

Внезапно, рыночек снова не порешал.

А сколько еще таких же, незаконно переданных предприятий было незаконно передано посторонним, в том числе и иностранным лицам в "святые 90-е".

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