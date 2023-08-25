 

В Калуге нетрезвый водитель сбил 11 человек на тротуаре

25.08.2023, 22:06, Новости дня
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Около 14:00 на улице Кирова в Калуге водитель Toyota выехал на тротуар в районе остановки общественного транспорта. Он зацепил машиной 11 человек, из которых трое – дети.

Пострадавших госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Виновника аварии задержали, он утверждает, что потерял сознание за рулем. Однако, предположительно, причиной ДТП стало то, что мужчина находился в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело, водителя арестовали на два месяца.


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