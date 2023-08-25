Китайская 3D-технология позволила увеличить добычу нефти и газа

Таримский бассейн, расположенный на территории Китая, считается одним из крупнейших нефтегазоносных регионов мира. Этот бассейн содержит огромные запасы углеводородов, образовавшихся в меловом периоде около 65 миллионов лет назад.

Особенностью залежей нефти и газа в Таримском бассейне является их глубокое расположение, превышающее 4000 метров. Такие глубины создают значительные сложности при осуществлении поисково-разведочных работ и добычи углеводородов. Под таким большим давлением и наличием высоких температур, процесс извлечения нефти и газа становится непростым и требует применения сложных технологий и высококвалифицированных специалистов.

Еще одной характерной особенностью распределения залежей в Таримском бассейне является их неравномерность. Нефть и газ находятся в отдельных карбонатных отложениях, различающихся по своей проницаемости и пористости. Поэтому, чтобы максимально эффективно добывать углеводороды, необходимо точно определить местоположение и состояние каждого аля и построить сложные модели, учитывающие все факторы.