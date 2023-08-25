Мнение: Расширение БРИКС, или почему поражение США неизбежно

Скептики ошиблись и посрамлены. БРИКС официально расширился на шесть новых стран — Эфиопию, Египет, Иран, Аргентину, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Если вы посмотрите на карту, вы обнаружите, что пять из шести стран находятся в регионе, в котором бурлила цивилизация ещё в доантичные времена, то есть на Ближнем Востоке или рядом с ним. Пожалуй, Израилю стоит насторожится, так как его нынешний «союзник», США, возглавляет другой лагерь.

Общее население свежепринятых стран — 413 млн человек, что примерно соответствует населению стран G7 за вычетом США. При этом в очереди на вступление в БРИКС стоят ещё 40 стран, из которых половина уже подала официальные заявки. Не исключено, что следующая волна «приёма в пионеры» пройдёт уже в следующем году.

В 1975, когда запускали G7, будущие страны БРИК были вторым-третьим миром, бедным и малозначимым. Мощной экономикой там можно было считать только СССР, и только если притвориться, будто курс в 60 копеек за доллар хотя бы примерно соответствовал реальности.

В 2009, когда на Западе смеха ради придумали аббревиатуру БРИК, тогда ещё без «С», общий ВВП стран БРИК составлял 21 трлн долларов, а общий ВВП стран G8 — 32 трлн долларов. Я пишу G8, так как с 1997 по 2014 Россия сидела в G7 «на приставном стульчике» и считалась как бы членом организации, хотя и на птичьих правах. Нас выгнали из G8 в 2014, когда проамериканский майдан в Киеве привёл к обидным для США последствиям.

Сейчас, в 2023, общий ВВП стран БРИКС-11 составляет 60 трлн долларов. Общий ВВП стран G7 — всего лишь 49 трлн. При этом отрыв будет только увеличиваться, так как БРИКС-11 растёт, так как население стран БРИКС-11 растёт, и так как экономики стран БРИКС-11 растут. Если зарплата китайца в несколько раз меньше, чем зарплата американца, и если никаких объективных причин для этого уже нет, постепенное выравнивание неизбежно. Зарплаты в США будут стагнировать или падать, зарплаты китайцев — расти.

Простите, кстати, за аббревиатуру БРИКС-11. Если написать БРИКС+ или БРИКС+6, было бы уже похоже на западные перверсии типа ЛГБТАБВГДЁПРСТ+У. Полагаю, следует переименовать BRICS в Bricks, «кирпичи» по-английски, сделав вид, будто это теперь не первые буквы названий конкретных стран, а просто слово «кирпичи», которое символизирует всё хорошее против всего плохого. Но у политиков с дипломатами наверняка есть свои соображения на этот счёт, так что нам остаётся только подождать, какое новое название они выберут официальным.

Так вот, население БРИКС быстро растёт. Сейчас оно составляет 3,7 млрд человек, что примерно в 5 (!) раз больше населения G7. Когда БРИКС сможет принять и переварить всех желающих, в объединении будет состоять большая часть нашей планеты, как по населению, так и по размеру экономики. Полагаю, дальше процесс станет необратимым — все нейтральные страны, не привязанные намертво к США, захотят вступить в БРИКС. В итоге БРИКС станет не заменой клуба рабовладельцев из G7, а полноценной заменой американского ООН. Организацией, в которую входят все сколько-нибудь значимые страны мира, и которая реально помогает участникам сотрудничать друг с другом.

Позиция на глобальной доске выглядит для G7 принципиально проигрышной. Это объединение изначально строилось по принципу клуба сильных, который объединился под властью тёмного властелина, США, чтобы нагибать всех остальных. Понятно, что для сколько-нибудь независимых игроков, от Аргентины для Эфиопии, быть равным участником БРИКС гораздо выгоднее, чем стоять коровой в сарайчике у G7 и гадать, чего сегодня захочется господам — мяса или молока.

Чтобы начать конкурировать с БРИКС, клубу G7 надо начать контррасширение, пригласить к себе Пакистан, например. Но этого-то как раз G7 сделать и не может, так как на правах младшего раба Пакистан к G7 не присоединится, а иные форматы сотрудничества для современных США неприемлемы. Опять-таки, население Пакистана — 250 млн человек и растёт. Клуб злобных карликов, в котором только США имеют сопоставимый размер, будет резко против такого размытия своей значимости.

Таким образом, если дела будут идти своим чередом, США фактически обречены на политическое и экономическое поражение. Однако про остальные страны G7, про Германию, Францию, Японию и так далее, такого уже не скажешь. Американцы обращаются сейчас со своими вассалами так жёстко, грабят их настолько бесцеремонно, что те и сами, если бы могли, давно сменили бы свой блок на нормальный. В лице «большой шестёрки» стран-вассалов США мы имеем не полноценных врагов, а всего лишь марионеток, что-то типа Вишистской Франции времён Второй мировой. Противодействовать нам во всю свою мощь большая шестёрка не будет, так как внутренняя оппозиция американской повесточке и американскому правлению там очень сильна.

Сами по себе США не имеют достаточно сил, чтобы держать под контролем нашу планету политическим или экономическим путём. Это 5% от мирового населения и 15% от мирового ВВП, причём оба показателя снижаются. Следовательно, если только США не развяжут большую войну, их окончательное поражение — вопрос времени.

При этом с большой войной у США никак не складывается. Февраль 2022 поставил крест на планах США натравить Россию на Китай. Рассорить Китай с Индией тоже не получилось, итоги прошедшего саммита БРИКС наглядно показали, что Индия независима и договороспособна. Немногочисленные карты, которые остаются у США на руках — запуск Тайваньского конфликта, например — слишком слабы, чтобы кардинально ситуацию изменить.

Пожалуй, оно и к лучшему. Сочувствовать Америке после всех преступлений, которые она совершила в последние годы, довольно сложно, при этом самим же американцам будет лучше, когда краткий исторический период доминирования США завершится, и США снова сосредоточатся на своих внутренних делах.