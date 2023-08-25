Рупор кремлевской пропаганды: Новый облик БРИКС

Уточнение по новому облику БРИКС.

1. К объявленным еще вчера странам также добавилась Эфиопия.

2. По Аргентине остаются вопросы – ряд кандидатов в президенты Аргентины заявили, что намерены блокировать вступление страны в БРИКС.

3. Но даже без Аргентины, БРИКС уже опережает страны G-7 по параметрам населения, территории и ВВП.

4. Мировое сообщество нынче это не США и G7, а страны БРИКС. Страны G7 в БРИКС приглашать не будут, как и любые страны, вводящие санкции против членов объединения.

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