Риттер – «циничный подход» — США используют украинцев как пушечное мясо для единственной цели — убивать русских

США учат целое поколение россиян ненавидеть и презирать американцев, заявил в интервью Redacted бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер. По его словам, Вашингтон, заявляя о помощи Киеву, на самом деле использует украинцев как пушечное мясо с единственной целью — убивать русских.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Мы, Соединённые Штаты, заявляя о том, что помогаем Украине, в буквальном смысле используем украинцев как пушечное мясо с единственной целью убивать русских не ради победы Украины, а ради того, чтобы наказать Россию. И это самый циничный подход, который я могу себе представить.



Если бы я был на месте русских, то никогда бы этого не забыл и не простил. Вспомните, мы убили человека по имени Касем Сулеймани из иранского подразделения «Кудс», которого мы обвиняли в том, что он в 2005, 2006, 2007 годах пытался помогать иракским повстанцам на юге Ирака с подготовкой и тому подобным. Они убили от 500 до 600 американцев. И мы так и не простили ему это. Мы так сильно его ненавидели, что выследили и убили его.

Как вы думаете, что сейчас происходит в умах россиян, которым известно, что американцы не пытаются помочь украинцам одержать победу и что они просто дают украинцам инструменты, необходимые для убийства большего числа россиян. И если вы российская мать, которая только что потеряла своего сына, вы будете довольны Америкой. А если вы российская жена, только что потерявшая своего мужа, или российская сестра, только что потерявшая своего брата, или бабушка, потерявшая своих внуков…

По-моему, мы учим целое поколение русских ненавидеть и презирать нас. И это происходит не потому, что мы поддерживаем Украину. Ведь если бы мы поддерживали Украину в честном усилии помочь ей победить в этом конфликте, русские — взрослые люди, дяди и тёти в больших штанишках, они понимают правила игры, они понимают, как устроен мир.

Но если вы настолько циничны, что просто поставляете оружие в поддержку проигрышного дела, жертвуя не только украинцами, которых вы вооружаете, но используете его для убийства русских, то это омерзительно.

И кто знает, что русские сделают потом. Может, они составляют список американских генералов и политиков, являющихся нашими аналогами Касема Сулеймани, которых следует впоследствии ликвидировать из-за преступлений, которые мы совершили по отношению к России. Не знаю. Я к этому не призываю. Я никогда бы такое не поддержал. Но скажу, что нам иногда следует думать о том, что мы делаем и как это воспринимается в остальном мире.

Нам, возможно, удаётся врать американскому народу, говоря им: мы поставляем эти вооружения, чтобы помочь храбрым украинцам защититься от русских. Но наше правительство знает, что это ложь. Наши военные знают, что это ложь. Украинцы знают, что это ложь. И русские знают, что это ложь. По-видимому, единственные люди, кто покупается на это, — американская общественность.

Дата публикации 25 августа 2023 года.

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