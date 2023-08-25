Мнение: БРИКС в Казани, арабы избавляются от гособлигаций США и энергомост через Иран

1. Утром читатели спрашивали, зачем нужен БРИКС. Конечно, коллеги, совершенно не нужен. Именно поэтому буквально все крупнейшие экономики мира, вот вплоть до Мексики, или в G7, или в БРИКС, или в очереди на вступление в БРИКС. А вот самое интересное — следующий саммит БРИКС пройдёт… в Казани. Цитирую (ссылка):

Россия как председатель в БРИКС в следующем году, намерена провести саммит объединения в октябре 2024 года в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России… Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов. При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани», — сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.

Излишне уточнять, что в изолированную Россию в 2024 полетят не только лидеры всех стран БРИКС, но и представители нескольких десятков стран-кандидатов на членство.

2. Саудовская Аравия, бывший союзник США, а ныне — независимое государство и свежепринятый член БРИКС, сбрасывает облигации американского госдолга (ссылка):





Саудовская Аравия снижает свои золотовалютные резервы в облигациях США.

Запасы казначейских облигаций США в Саудовской Аравии упали до самого низкого уровня более чем за шесть лет.

Королевство предпочитает направлять все большую часть своих нефтяных доходов в более доходные активы.

У саудитов в госдолге США хранится примерно 100 миллиардов долларов. Американские облигации сбрасывают и другие страны: например, Китай, у которого их уже осталось меньше, чем у Японии (ссылка):

Китай продолжает сбрасывать американские treasuries – судя по обновлённым данным, теперь у него их на 835.4 миллиарда, было на 846.7. Минус 11 миллиардов за месяц.

Такими темпами не за горами уход КНР на третью строчку в списке владельцев данных бумаг, потому что у Британии их 672.3, и она увеличила это число за прошедший период.

Компенсировать этот исход США могут только включением печатного станка. Которое побудит даже тех, кто с США беззаветно дружит, тоже поменять американские облигации на что-нибудь, имеющее реальную цену.

3. Россия планирует экспортировать транзитом через Иран не только нефть с газом, но и электроэнергию (ссылка):

Обсуждаемый многие годы энергомост между Россией, Азербайджаном и Ираном подошел к технико-экономическому обоснованию. В проекте заинтересован Иран. Россию привлекает перспектива экспорта электроэнергии на Ближний Восток и в Азию.

Технико-экономическое обоснование энергомоста Россия — Азербайджан — Иран будет разработано к концу 2023 года. Об этом договорились заместители министров энергетики России, Азербайджана и Ирана. <…>

России может быть интересна перспектива экспорта электроэнергии на Ближний Восток и в Азию вместо выпавших Финляндии и Прибалтики. Кроме того, проект дает возможность оптимизировать и сделать более надежным энергоснабжение Кавказа.

Жаль, конечно, что та недавняя новость с комнатным сверхпроводником оказалась ошибочной. Сверхпроводимость значительно повысила бы эффективность энергомостов.