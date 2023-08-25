 

Рупор кремлевской пропаганды: Черный день экономики Германии

25.08.2023, 20:09, Разное
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Русофобы из Bild закатили истерику, что на этой неделе экономика Германии пережила "черный день и сильно просела".
Как они заявляют:

1. Германия находится в состоянии рецессии.
2. Экономика Германии продолжает сокращаться.
3. Конкурентноспособность машиностроения упала до минимального уровня за последние 30 лет.
4. В промышленности наблюдается катастрофическая нехватка подготовленных работников.
5. Пропускная способность Гамбурга упала на 12%
6. Количество немецких товаров отправленных за пределы ЕС упало почти на 3%.

При этом, в качестве причин указывают что угодно – политику Шольца, упоротую "светофорную коалицию", неправильные законы, бюрократию и т.д. и т.п. Только не войну на Украине, политику США и санкции против РФ, которые на деле являются основными причинами разрушающими немецкую экономику, которая в июле уступила России 5-ю строчку мирового рейтинга по ВВП. Своей вины в происходящем русофобовы из Bild ожидаемо не видят, хотя она активно призывали к санкциям и войне. А сейчас делают вид, что не причем. Жалкие лицемеры.

PS. При этом российская экономика, которая находится под санкциями, продолжает хоть и скромно, но расти. Чудесная политика германского руководство. Так промотать наследство Меркель это надо уметь.

Источник: Colonel Cassad


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