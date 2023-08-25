Мнение: О 548 дне для России… Дна у ж***ы нету?

Подведём, пусть и с опозданием, тот неиллюзорный итог последних полутора лет, который порвёт и выбесит адептов как той, так и этой стороны. Но непредвзятость — превыше всего. А потому нельзя не зафиксировать главного.

Никто не остался в белом.

Теперь пройдёмся по «частностям».

Полтора года назад многие российские и тем более — зарубежные экономисты выдали вал апокалиптических предсказаний: #экономика развалится, свет погаснет, самолёты упадут, вода из крана течь перестанет, власть рухнет, начнётся хаос…

Но сегодня #Россия — всё ещё держится. Причём с почти минимальными экономическими потерями, если сравнивать с тем, что предсказывали. И ничего даже близко напоминающего стремительный обвал «лихих 1990-х»: нет ни промышленного спада, ни пустых полок в магазинах, ни гиперинфляции, ни безработицы, ни банкротств, ни даже какого-то существенного ухудшения качества жизни у большинства населения.

Почему? Помимо низкой квалификации авторитетных «прогнозистов», реально угрожавшей стране экономической катастрофы удалось избежать благодаря построенной за 30 лет рыночной экономике и соответствующей ей либеральной политике Минфина и Центробанка. Другими словами, в российской экономике сработала «защита от дурака», причём в роли подзащитных выступали многочисленные сторонники силовых мер и евразийства, призывавшие вернуться во времена «военного коммунизма» или откровенного сталинизма — с Госпланом, НКВД и расстрелами врагов народа.

К сожалению, в российской политике такой защиты не удалось построить за эти 30+ лет. Наоборот, там признанными «авторитетами» считаются пропагандист Владимир Соловьёв, «экономист» Сергей Глазьев, евразиец Александр Дугин, державник, о. Тихон Шевкунов, а также покойный Владимир Жириновский и подхвативший его знамя Дмитрий Медведев… Эта, по сути, черносотенная тусовка, с одной стороны, старается всемерно угадать пожелания «хозяина» и «заказчика», а с другой создаёт ситуацию, когда хвост начинает вертеть собакой. Тогда как людей, делом доказавших свою эффективность в управлении экономикой, ни к политическим решениям, ни к силовым структурам и на пушечный выстрел не подпускают. Потому что, во-первых, они бы никогда не допустили тех событий, которые начали развиваться в России накануне и после 24 февраля прошлого года. А во-вторых, — и первого более чем достаточно.

Теперь вторая часть «Марлезонского балета». Очевидно, что за эти 548 дней:

1. Ставка Запада на экономический коллапс России — провалилась: #экономика РФ не «порвана в клочья», а русских не надо «спасать от голода», как в 1990-е, более того, некоторые отрасли показывают рост.

2. Ставка Запада на финансовый #кризис в России — провалилась: #бюджет хоть и сводится с дефицитом, но всё также не утратил способности финансировать ни оборонные, ни социальные расходы.

3. Ставка Запада на международную изоляцию России — провалилась: Владимир #Путин хоть и сократил число зарубежных поездок, не стал изгоем ни среди партнёров, ни у союзников, а западное торговое эмбарго, судя по чипам в российских ракетах, не склонны соблюдать даже на Западе (ну или «параллельный импорт» работает).

4. Ставка Запада на глобальную демонизацию России — провалилась: ни Африка, ни Азия, ни даже Латинская Америка не разделяют основные нарративы западной пропаганды, полагая, что коллективный Запад ответственен если не за сам конфликт, то за его ставший длительным характер; на глобальном Юге же и вовсе считают себя жертвами ничем не оправданных, однобоких и эгоистических действий западных стран, поломавших налаженную мировую торговлю сырьём и продовольствием, где #Россия — в числе главных поставщиков.

5. Ставка Запада на внутренний хаос в России — провалилась: нет ни массовых протестов, ни хотя бы снижения уровня доверия к российским властям, и даже недавняя «передряга», круги от которой всё ещё расходятся по элитам и соцсетям, окончилась ничем, и моральный дух не подорван вопреки всем усилиям западных медиа и украинских ботов.

Справедливости ради, «успехи» у Запада тоже есть: Германия отказалась от дешёвого российского газа (ну, тут палка о двух концах, правда), участники #НАТО стали больше тратить на оборону и закупки американской техники, да и сплочённость Альянса выросла. Но, ЕМНИП, эти достижения вовсе не заявлялись изначально целью санкций, призванных «сокрушить» Россию, «подорвать» её военную мощь и способность продолжать СВО. То есть, избранная стратегия оказалась целиком провальной, а последовавшие жалкие оправдания, — мол, это всё рассчитано на долгосрочную перспективу, — выглядят особо циничными на фоне того, что «украинский кризис» планируется продолжить уже и на следующий год, хотя люди гибнут каждый день. Но Запад продолжает блокировать все «мирные инициативы», не подразумевающие немедленной капитуляции РФ.

Как вам такие итоги?

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