Терапевт Ильинская назвала причины резкого повышения давления

Различные факторы могут вызвать резкое повышение артериального давления в повседневной жизни, пишет терапевт Тамара Ильинская. Она предостерегает, что это явление может быть обусловлено несколькими распространенными причинами.

Одной из таких причин, как подчеркивает Ильинская, является острая боль. Когда организм ощущает боль, симпатическая реакция нервной системы усиливается. Это проявляется увеличением частоты сердечных сокращений и перераспределением кровотока к важным органам, что в конечном итоге приводит к поднятию уровней артериального давления.

Важно отметить, что даже препараты, направленные на облегчение боли, могут спровоцировать повышение кровяного давления.

Еще одним провокатором внезапных скачков артериального давления являются кофеин и тирамин. Эти вещества способствуют сужению кровеносных сосудов. Некоторые люди имеют повышенную чувствительность к кофеину, по словам Ильинской, и даже умеренное употребление кофе может вызвать заметный подъем давления. Что касается тирамина, она содержится в различных продуктах, таких как выдержанные, копченые, ферментированные и маринованные продукты. Потребление таких продуктов может также способствовать росту артериального давления.

Помимо этого, Тамара Ильинская обращает внимание на проблемы с мочевым пузырем, которые также могут вызвать резкий подъем давления. Особенно это касается патологий, связанных с неполным опорожнением мочевого пузыря.

Еще одним фактором, способствующим скачку давления, является употребление определенных лекарств. Например, лекарства от кашля и простуды, а также нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) вроде ибупрофена и напроксена могут вызвать подобную реакцию. Также на это влияют назальные средства от заложенности носа.

Стресс также внесен в список причин внезапного повышения давления. Во время стрессовых ситуаций организм выделяет гормоны адреналин и кортизол, которые увеличивают частоту сердечных сокращений и суживают кровеносные сосуды, временно повышая артериальное давление.

Если артериальное давление внезапно подскочило до показателей 180/120 или выше, необходима медицинская помощь. Такие значения могут свидетельствовать о гипертоническом кризе. Если давление достигло этого уровня, но тяжелых симптомов нет, Ильинская советует подождать пять минут и повторно измерить давление. Если второй показатель останется высоким, рекомендуется связаться с врачом.

В случае, если помимо высокого давления также наблюдаются боли в груди или спине, одышка, онемение частей тела, проблемы с зрением или речью, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, так как это может свидетельствовать о сердечном приступе или инсульте.