Мнение: Навальный опять прокомментировал…

Навальный уже успел прокомментировать и падение самолета Пригожина. Не выпадает, так сказать, из информационной повестки. Во всяком случае, его комментарий уже в Сети, каждый может найти и ознакомиться. “В связи с терактом, который устроил Путин, чтобы убить своего солдата Пригожина…” и т.д.

Многие удивляются – да как же Навальному удается так оперативно передавать свои “малявы” на свободу из тюрьмы? Чем он их там пишет?

Наверно, такова была у них – ФБК и Навального – договоренность с самого начала посадки: что бы ни случилось, “Навальный” не должен замолчать, не должен выпасть из информационной повестки. Сколько бы ни длился срок, какие бы жестокие преграды ни выставляли тюремщики – голос Навального должен звучать, чтобы люди его не забыли!

И вот он звучит. В каком-то смысле это такой троллинг Путина, в каком-то – символ несгибаемости. Наверняка и сам Навальный, когда выйдет, все свои “писания” подтвердит.

Но выйдет ли…