Представители российских регионов предложили создать «паспорт хорошего москвича»

На заседании Совета законодателей представителями субъектов Российской Федерации было предложено создать «паспорт хорошего москвича». По их мнению, инициатива поможет подстегнуть развитие российских регионов.

Как предлагают авторы инициативы, жители Москвы и Подмосковья, которые переведут половину активов в собственность регионов и публично извиняться за экономическую эксплуатацию, смогут получить политические и гражданские права за пределами МКАД. Москвичи, которые передадут две трети своих средств в региональную казну, смогут также рассчитывать на защиту этих прав в суде.

Председатель Совета законодателей РФ Валентина Матвиенко пообещала обсудить инициативу и разработать на её базе проект федерального закона.

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