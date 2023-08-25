 

Представители российских регионов предложили создать «паспорт хорошего москвича»

25.08.2023, 19:33, Разное
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На заседании Совета законодателей представителями субъектов Российской Федерации было предложено создать «паспорт хорошего москвича». По их мнению, инициатива поможет подстегнуть развитие российских регионов.

Как предлагают авторы инициативы, жители Москвы и Подмосковья, которые переведут половину активов в собственность регионов и публично извиняться за экономическую эксплуатацию, смогут получить политические и гражданские права за пределами МКАД. Москвичи, которые передадут две трети своих средств в региональную казну, смогут также рассчитывать на защиту этих прав в суде.

Председатель Совета законодателей РФ Валентина Матвиенко пообещала обсудить инициативу и разработать на её базе проект федерального закона.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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