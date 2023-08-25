Исследование показало, что паук «Ложная вдова» охотиться на млекопитающих

Интересное исследование, проведенное недавно, раскрыло феноменальные способности невероятного паука по имени “благородная ложная вдова”. Этот небольшой паук, размером всего с полдюйма, оказался невероятно искусным охотником на позвоночных животных, включая даже карликовую землеройку.

Изначально считалось, что “благородная ложная вдова” – всего лишь незначительное создание, не представляющее особой угрозы ни для каких других животных. Однако, новые данные показали совершенно обратное. Этот паук демонстрирует интригующую тактику охоты, способную проложить себе путь к добыче, которую можно считать многократно крупнее своего размера.

Объяснением исследователей служит сложный механизм, заключающийся в использовании специальных желез, находящихся на ногах паука. Благодаря этим железам, “благородная ложная вдова” может выбрасывать невидимую и практически неразличимую в процессе охоты паутины. Это позволяет ей создавать своего рода ловушку для животных, привлекая их и заманивая в сети своих шайб.