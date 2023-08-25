Мнение: Большой обман НАТО, Кеннеди за Россию и санкции на эмоциях

1. США обманули восточноевропейские страны из бывшего соцлагеря, приняв их в НАТО. Не исключено, что эти государства – следующие на очередь воевать против России, при этом реально защищать их американцы собираются ничуть не больше, чем Украину (ссылка):



США открытым текстом говорят, что поддерживают намерение своих союзников втянуться в войну с Россией, но сами воевать с Москвой не собираются, так как это слишком опасно. Без задействования же американских ВМС, ВВС и ядерных сил (последних в виде угрозы) вся Европа, а не только Восточная, с Россией воевать не может. Свою позицию США мотивируют тем, что Россия, мол не напала ни на одну страну НАТО, а значит невозможно задействовать статью 5 Вашингтонского договора. Но мы прекрасно знаем, что кто на кого напал американцы решают, исходя из своих интересов. Захотели бы воевать, тут же бы “увидели” “российскую агрессию”.

МладоНАТОвцы не желают верить в то, что их так грубо использовали и всё ищут тот порог, переступив который США вступят в войну. Но США воевать с Россией не планируют. С Китаем пока планируют, поскольку он на порядки уступает американцам по числу ядерных боеголовок и по средствам доставки. А с Россией нет.

Восточноевропейские члены НАТО просто не обратили внимания, что когда их принимали в блок, то речь шла о том, что НАТО самим фактом их принятия защитит их и нанесёт поражение России. Поскольку план не сработал – расхлёбывать кашу теперь восточноевропейцам предстоит самим. США могут помочь оружием, если после поставок Украины и резервирования для Тайваня ещё что-то останется, могут подкинуть немного денег и поручить Западной Европе дать ещё, но воевать они категорически отказываются.

И правильно. Это Вильнюс, Рига и Варшава должны сгореть, чтобы благоденствовал Вашингтон, а никак не наоборот. Принимая в НАТО восточноевропейцев набирали пушечное мясо, потому и брали охотно и скопом. Если бы их реально собирались защищать, то риски расширения оценивались бы гораздо серьёзнее.

Теперь, наши бывшие “социалистические солагерники”, а ныне полноправные члены ЕС и НАТО, выглядят как разогнавшаяся и вдруг увидевшая перед собой провал собака. Инстинктивно она начинает тормозить, но понимает, что остановиться не успеет. Надо бы попытаться перепрыгнуть, но она уже потеряла скорость и не сможет набрать нужный для прыжка разбег. В глазах у псины паника, но она обреченно скачет вперёд, поскольку остановиться уже не может.

Особенно близка к этому состоянию Польша, всегда гордо скакавшая впереди всех и сейчас оказавшаяся в ситуации, когда реформа армии и её двукратное увеличение только в планах, оружие заказно, но, кроме танков, ещё даже не начало поступать, США категорически отказываются начинать ядерную войну из-за Варшавы, а принимать решение о вторжении на Украину надо в ближайшие пару месяцев – потом будет поздно. И отказаться от вторжения нельзя – слишком разрекламировали “возвращение исконных польских земель”.

Польскому Барбосу остаётся только издать уверенный “Гав!”, переходящий в жалобный визг, посильнее оттолкнуться и прыгнуть вслед украинскому Бобику, который тоже прыгнул недавно и теперь его тушка видна на острых камнях внизу провала.

Нет больше НАТО. Вывеска есть, а структуры нет. Потому, что любые договоры действуют лишь до тех пор, пока выгодны всем заключившим их странам. Выгодно ли американцам умирать за поляков? – вопрос риторический.

2. В США скоро выборы. Теперь не только западные экс-политики, но и некоторые кандидаты в президенты могут позволить себе говорить правду, чтобы нанести ущерб конкурентам. Вот, например, как высказывается племянник президента Кеннеди (ссылка):



От жителей США скрывают правду о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом даже ведущие СМИ признают провал украинского контрнаступления, написал кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в своем Twitter.

«Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха», — отметил политик.

Ранее издание Washington Post сообщило, что, согласно засекреченному прогнозу американской разведки, ВСУ «не смогут дойти» до ключевого города Мелитополя. Крое того, оценка американских агентов привела к скандалам на закрытых заседаниях в Конгрессе, сказано в статье.

Кеннеди-младший задался вопросом, признают ли «неоконсерваторы Байдена» поражение и вернутся ли они к идее о переговорах.

«Или они приблизят человечество на несколько шагов к ядерному уничтожению?» — задался вопросом политик.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон финансировал протесты на Майдане в 2013-2014 годах. По его словам, агентство США по международному развитию, которое «является прикрытием ЦРУ», вложило в протесты пять миллиардов долларов. Политик напомнил, что позже эти акции привели к государственному перевороту.

3. Блогер vanitas_vanit пишет о низком качестве принятия решений западными политиками (ссылка):

Создаётся впечатление, что очень многие решения (в т.ч. по санкциям и прочим действиям против России) принимались не в результате какого-то тщательного анализа и прогнозирования, а достаточно спонтанно — “на эмоциях”. Профессиональным политикам (особенно современным) вообще, пожалуй, не стоит доверять принятие мало-мальски ответственных решений — в конце-концов реальная, а не показная — политика везде делается за кулисами и представляет собой борьбу элит или неких влиятельных групп элит. Вот эти серьёзные дяди и должны думать, а не политики. Однако в некоторых ситуациях на длительные размышления нету времени — вот и результат.

Воздействие на бизнес вообще — это стрельба из рогатки по площадям. Эффект может дать воздействие на вышеупомянутые влиятельные группы внутри элит. Ибо сомнительно, что в той же России всё решает лично Путин, а все прочие только смотрят ему в рот. Очень сомнительно. Так что наверняка ставилась задача воздействия именно на элиту. Но чтобы оно было эффективным, нужно иметь чёткое представление о текущей конфигурации этих самых элит в реальной политической жизни. Исключительно ценная информация, которую должна предоставлять разведка. И если можно не сомневаться, что в 1990-е или начале нулевых вполне адекватных информаторов у западных спецслужб хватало с избытком, то похоже сейчас с этим у них есть определённые проблемы. Во всяком случае имеющиеся сливы за последние годы заставляют так думать. Уж если в Штатах считают ценным информатором ивент-менеджера из администрации президента (ведь организовали же ему бегство в США), то что тут думать… Ну какие сведения кроме анекдотов и сплетен из курилок он мог предоставлять — с учётом того, что его служебные обязанности входили организация корпоративов, новогодние представления для детей сотрудников и т.п. Конечно хорошие аналитики даже из анекдотов и рассказов о рыбалке могут извлечь полезную информацию, но всё же возникает вопрос: а имеют ли реально западные спецслужбы информацию о реальной российской политике, отражающую текущую ситуацию, а не имевшую место 20 лет назад?

У меня есть информация (не спрашивайте откуда), что практически все санкции, введённые против России, вполне успешно обходятся, причём о том, как они обходятся, хорошо известно всем заинтересованным сторонам. И всех в принципе данная ситуация устраивает. Я это могу трактовать только как реакцию тех самых серьёзных дядей, которые определяет реальную политику — ну надо же как-то купировать те глупости, которые совершают неразумные дитяти, претендующие на руководство государствами.