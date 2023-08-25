 

Собянин: Более 2000 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с 2011 года

25.08.2023, 18:30, Новости дня
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В Москве отреставрируют девять произведений монументального искусства. Об этом на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Шесть объектов находятся в центральных районах. Среди них – скульптура “Похищение Прозерпины” в Большом Афанасьевском переулке, бронзовый бюст М.В. Фрунзе на Суворовской площади, бронзовый памятник Н.К. Крупской на Суворовской площади, бронзовый бюст М.И. Кутузова на Кутузовском проспекте, три произведения скульптора Николая Андреева.

“Город уделяет большое внимание сохранению и приумножению уникальных исторических богатств”, – подчеркнул Собянин.

Мэр уточнил, что с 2011 года в столице привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев. Также он напомнил о возрождении Северного речного вокзала, преобразовании старого промышленного здания в Дом культуры “ГЭС-2”.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют 33 дома в стиле неоклассицизма. Работы завершатся в 2023 году.

Также в этом году восстановят шесть купеческих домов. С 2015 году программа капитального ремонта затронула 53 таких здания.


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