Банановый смузи снижает уровень флаванолов

Эксперимент ученых с составами смузи был задуман для того, чтобы прояснить важность и взаимосвязь между уровнями полифенолоксидазы (РРО) и флавонолов в пищевой цепи. Полифенолоксидаза является ферментом, который присутствует во многих фруктах и овощах, и известно, что она оказывает влияние на образование полифенольных соединений.

Флавонолы являются одной из форм полифенольных соединений и широко распространены в природных продуктах, но их усвоение организмом может варьироваться в зависимости от наличия ПРО фермента. Предыдущие исследования показали, что ПРО фермент способствует переходу прекурсорного флавонола в свободный флавонол, что позволяет организму более эффективно усваивать данный соединение.

Эксперимент проводился на различных составах смузи, содержащих известные источники флавонолов, такие как ягоды, цитрусовые и зеленые овощи. Каждый состав смузи был разделен на две группы: одна группа содержала естественно высокие уровни ПРО фермента, а другая – была обработана специальным ферментом-ингибитором, чтобы снизить активность ПРО фермента.