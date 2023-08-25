 

Стрелков предложил Трампу стать друзьями по переписке

25.08.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News рассказал, что недавно получил письмо от экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина с предложением «наладить контакт между двумя белыми гетеросексуальными мужчинами, которые что-то понимают в этом мире».

Как сообщил 45-й президент США, он уже отправил открытку своему новому другу по переписке, а в ближайшее время планирует написать Стрелкову большое письмо.

«Это человек хоть и весьма специфический, но интересный. Мистер Стрелков пообещал мне помочь выучить русский, я подтяну его английский. Если я скоро тоже окажусь в тюрьме, то времени на письма у меня будет много», – заявил Трамп.

По информации телеграм-канала «Два майора», следствие не возражает против переписки Трампа и Стрелкова.

«Может статься так, что они подружатся, а через полтора года Дональд вернётся в Белый дом. Тогда и начнётся самое веселье, пускай пишут друг другу», – сообщил источник канала в силовых структурах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / 9To5Mac:iPhone 15 Pro – титаново-серый

25.08 / Капсула с искусственным интеллектом

25.08 / Почему с Пригожиным так поступили…. так и что будет с «Вагнером»

25.08 / Процент России в мировой статистике DDoS-атак составил 2,3

25.08 / Врач Романенко назвала способы укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ

25.08 / Нейросеть SheetsGPT упростит работу в Exsel

25.08 / Причина смерти жителей Помпеи была определена с помощью рентгеновского исследования

25.08 / Разъяснение: обязанность самостоятельно вырезать иноагентов со школьных фотографий лежит на их одноклассниках

25.08 / Новая функция иммунных клеток

25.08 / Мнение: Версия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика