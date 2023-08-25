Стрелков предложил Трампу стать друзьями по переписке

Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News рассказал, что недавно получил письмо от экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина с предложением «наладить контакт между двумя белыми гетеросексуальными мужчинами, которые что-то понимают в этом мире».

Как сообщил 45-й президент США, он уже отправил открытку своему новому другу по переписке, а в ближайшее время планирует написать Стрелкову большое письмо.

«Это человек хоть и весьма специфический, но интересный. Мистер Стрелков пообещал мне помочь выучить русский, я подтяну его английский. Если я скоро тоже окажусь в тюрьме, то времени на письма у меня будет много», – заявил Трамп.

По информации телеграм-канала «Два майора», следствие не возражает против переписки Трампа и Стрелкова.

«Может статься так, что они подружатся, а через полтора года Дональд вернётся в Белый дом. Тогда и начнётся самое веселье, пускай пишут друг другу», – сообщил источник канала в силовых структурах.

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