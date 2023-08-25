9To5Mac:iPhone 15 Pro – титаново-серый

Ожидается, что iPhone 15 Pro и Pro Max получат свежий оттенок, разработанный Apple – Титаново-Серый. Это изменение цветовой палитры было подтверждено источником 9To5Mac.

Согласно данным издания, новая окраска заменит золотую версию. Это решение компании связано с желанием Apple заменить материал корпуса с нержавеющей стали на титан, что и послужило мотивацией для добавления Титаново-Серого в коллекцию.

9To5Mac высказывает некоторое сомнение в том, что окраску действительно будут называть “Титаново-Серым” на момент выхода на рынок. Но, согласно источникам, именно такое рабочее название в настоящее время используется в Apple.

Журналисты предполагают, что помимо нового серого оттенка, Apple также представит обновленную версию темно-синей окраски в 2023 году. Этот оттенок заменит вариант “Глубокий Пурпур”, который был представлен вместе с iPhone 14 Pro в прошлом году.

Появление iPhone 15 ожидается в сентябре 2023 года. Вместе с новыми смартфонами ожидается анонс новых умных часов Apple Watch Series 9. По слухам, большинство новинок поступит в продажу примерно через неделю после официального анонса. Единственным исключением будет модель 15 Pro Max, релиз которой может задержаться на несколько недель из-за проблем с производством.