 

Почему с Пригожиным так поступили…. так и что будет с «Вагнером»

25.08.2023, 16:50, Разное
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…и что будет с «Вагнером»

Евгений Пригожин, вероятно, погиб в крушении авиалайнера в числе 10 человек, находившихся на борту. Отдельные показания свидетелей о звуках взрыва и видео падения объятого пламенем самолета заставляют выдвинуть две версии: взрывное устройство на борту или обстрел зенитным ракетным комплексом (или ракетой с истребителя).

Это и есть ее приметы в созданной системе, так похожей на взаимоотношения мафиозных кланов, к созданию которых погибший имел непосредственное отношение.Валерий Ширяев — о том, зачем ликвидировали Пригожина и что будет с «Вагнером».

Источник: Новая газета


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