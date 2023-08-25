Почему с Пригожиным так поступили…. так и что будет с «Вагнером»
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…и что будет с «Вагнером»
Евгений Пригожин, вероятно, погиб в крушении авиалайнера в числе 10 человек, находившихся на борту. Отдельные показания свидетелей о звуках взрыва и видео падения объятого пламенем самолета заставляют выдвинуть две версии: взрывное устройство на борту или обстрел зенитным ракетным комплексом (или ракетой с истребителя).
Это и есть ее приметы в созданной системе, так похожей на взаимоотношения мафиозных кланов, к созданию которых погибший имел непосредственное отношение.Валерий Ширяев — о том, зачем ликвидировали Пригожина и что будет с «Вагнером».
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Источник: Новая газета
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