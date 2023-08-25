Процент России в мировой статистике DDoS-атак составил 2,3

Согласно отчету «Ведомостей», в течение второго квартала 2023 года доля DDoS-атак, приходящихся на Россию, составила 2,3% от общего числа таких атак. Этот показатель поместил Россию на девятое место среди всех стран мира в этом отношении.

Согласно информации от компании в сфере информационной безопасности “Гард”, абсолютное количество атак, направленных на Россию, не было разглашено. Тем не менее, отмечается, что это число увеличилось вдвое по сравнению с результатами первого квартала 2023 года.

Рост числа DDoS-атак также подтверждается данными других компаний в области информационной безопасности. К примеру, Qrator Labs рассказали о 40% увеличении числа инцидентов. В DDoS-Guard также отметили прирост на 28% во втором квартале.

Из статистики “Гарда” следует, что наибольшее количество атак (35,5% от общего числа) во втором квартале 2023 года было приписано США, а Китай занимал второе место с 10% долей.

Важно отметить, что количество DDoS-атак, исходящих из России, показало снижение. Если в первом квартале этот показатель составлял 3,09%, то во втором он упал до 2,11%. Тем временем, лидерами по количеству атак остаются Китай (38%), Индия (24%) и Южная Корея (10%).

По данным специалистов компании StormWall, количество многовекторных DDoS-атак на Россию в первой половине 2023 года увеличилось на 136%.