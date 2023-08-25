Врач Романенко назвала способы укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ

Перед наступлением осени и сезона ОРВИ, полноценный и качественный сон становится одним из ключевых факторов, способствующих укреплению иммунной системы. Об этом рассказывает в интервью врач Татьяна Романенко.

Для поддержания здоровья и укрепления иммунитета в преддверии сезона ОРВИ, врач рекомендует обратить внимание на несколько аспектов. Важно начать с минимального обследования, включая анализы крови и мочи. Эти простые процедуры позволят выявить скрытые инфекционные процессы в организме, что поможет снизить риск простудных заболеваний. В связи с этим Романенко отмечает: “Состояние зубов также играет существенную роль в иммунитете. Проблемы с зубами могут сделать нас более подверженными вирусным недугам”.

Также, специалистка подчеркивает, что недостаток сна оказывает негативное воздействие на иммунную систему организма. Исследования подтверждают, что недосыпание связано с частыми заболеваниями. “Регулярный и достаточный сон способствует поддержанию здоровья и сильной иммунной системы”, – делятся выводами ученые.

Помимо этого, Романенко советует обращать внимание на качество питания и избегать переохлаждения. Переохлаждение может спровоцировать спазм сосудов и снизить кровоснабжение, что создает благоприятную среду для развития вирусов и бактерий.