 

Нейросеть SheetsGPT упростит работу в Exsel

25.08.2023, 16:15, Разное
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Новый российский инструмент, нейросеть SheetsGPT, облегчит обработку электронных таблиц, предоставляя удобство для бухгалтеров, специалистов маркетплейсов и аналитиков персональных данных. Это нововведение было представлено через пресс-службу «Платформы НТИ», согласно информации от РИА Новости.

SheetsGPT, как описал руководитель проекта Антон Аверьянов, представляет собой веб-сервис, который позволяет загружать таблицы и затем вводить текстовые запросы через интерфейс приложения. Эти запросы могут касаться поиска данных или выполнения конкретных вычислений. Важно отметить, что нейросети требуется всего лишь до 15 секунд для обработки запроса и предоставления результата.

Антон Аверьянов подчеркнул: «Мы предлагаем новый способ работы с данными. Теперь нет необходимости изучать формулы или создавать макросы для эффективной работы с таблицами. Достаточно просто описать текстом то, что вы хотите получить».

Планы разработчиков включают в себя добавление функции редактирования таблиц с помощью текстовых запросов в SheetsGPT. В настоящее время проект находится на этапе прототипирования, однако в скором времени запланированы испытания системы и начало продаж как для обычных пользователей, так и для представителей бизнеса.

Это важный шаг в инновационной сфере, особенно учитывая предыдущее намерение Минцифры обязать отечественных разработчиков адаптировать программное обеспечение под местные процессоры.


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