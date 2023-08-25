Эксперты дали советы по оформлению ипотеки на строительство дома

Специалисты компании “Метриум” рассказали обо всех нововведениях. Недавно был создан удобный новый вид ипотеки на ИЖС.

Теперь заемщику не требуется искать поручителей или оформлять в качестве залога недвижимость. Кредит можно будет оформить под залог участка, на котором построят будущий дом. Выплачивать деньги заемщик будет частями за каждый этап строительства коттеджа.

Также существуют некоторые выгодные программы субсидирования. Льготная ипотека 8% предоставляется, даже если заемщик собирается возводить дом своими силами. При постройке дома с привлечением подрядной организации или застройщика можно взять семейную ипотеку 6%. Готовые коттеджи и участки с подрядом можно приобрести на ИТ-ипотеку 5%. Кредит не должен превышать 30 миллионов рублей, а субсидия – 12 миллионов рублей.

Эксперты также рассказали о требованиях к постройке дома. Хотя каждый банк выдвигает свои условия выдачи кредитов, чаще всего готовый дом по правилам должен содержать электро– и водоснабжение, канализацию и отопление. Запрещено строить дома высотой более трех этажей и более 20 метров. Для выбора места постройки дома стоит посмотреть категорию земли на портале Росреестра, передает издание “Вести Подмосковья”.