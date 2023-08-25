Врач развеял опасения россиян об усилении контроля за рецептурными лекарствами

Опасения остаться без лекарств из-за усиления контроля за продажей рецептурных препаратов напрасны. Для покупателей в том плане ничего не изменится.

Об этом рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов. Он отметил, что усиление контроля за продажей рецептурных препаратов с первого сентября означает, что теперь аптеки будут обязаны отправлять для мониторинга движения лекарственных средств такие сведения о них, как дата, серия и номер.

Сейчас препараты отслеживают по специальному индивидуальному коду, который имеется на каждой упаковке. “Теперь аптеки должны отправлять для мониторинга движения лекарственных препаратов такие сведения о рецепте, как его дата, серия и номер. Технически продать лекарство по фейковым данным не получится. Номер с рецепта должен быть зарегистрирован в учетной системе”, — цитирует эксперта “Радио 1”.