Разъяснение: обязанность самостоятельно вырезать иноагентов со школьных фотографий лежит на их одноклассниках

Эксперт по работе с запрещённой информацией Павел Воробьёв разъяснил порядок удаления с групповых фотографий изображений лиц,

признанных иноагентами. По его словам, обязанность

самостоятельно следить за списком иноагентов и по мере необходимости вырезать

их со школьных, студенческих и иных фотографий, лежит на владельцах этих фотографий.

За хранение, демонстрацию и рассматривание снимка с лицом, признанным иностранным агентом, физлицам может грозить штраф до

12 тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели и ответственные сотрудники юрлиц

могут отправиться в колонию на срок до 4 лет. Владельцам фото даётся 10 рабочих дней на то, чтобы вырезать

нежелательный элемент с фотографии; срок отсчитывается с момента публикации обновлённого списка Минюстом.

«У нас люди часто

думают, что кто-то сделает работу по исполнению закона вместо них, – говорит

Павел Воробьёв. – Но если учился в школе с иноагентом,

то сам виноват. Теперь следи за тем, чтобы этот пособник западного империализма

был вычищен из вашего совместного прошлого. Это касается не только бумажных

фотографий, но и изображений в соцсетях».

Если на групповых снимках обнаружился опасный элемент, эксперт советует первым делом не паниковать. Если срок в 10 дней ещё не прошёл, необходимо ножницами или бритвенным лезвием вырезать его силуэт так, чтобы в кадре не осталось даже малейшего фрагмента. В ином случае следует вызвать участкового и в его сопровождении проследовать в компетентные органы для написания явки с повинной. С собой надо взять саму фотографию, а также тёплые вещи, сигареты, чай.

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