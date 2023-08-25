 

Основателя группы “Алиса” нашли в лесу после сообщения о пропаже

25.08.2023, 14:45, Новости дня
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Вчера вечером стало известно о том, что создатель группы “Демокритов колодец” и один из основателей группы “Алиса” Андрей Шаталин пропал без вести в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что утром 22 августа мужчина ушел из дома, и с тех пор никто не знал о его местонахождении.

В Сети распространили ориентировки на Шаталина, а его поиски организовал поисково-спасательный отряд. Вскоре появились новые подробности исчезновения гитариста. Оказалось, он ушел из дома в магазин, взяв с собой мобильный дочери. Телефон то появлялся в сети, то пропадал. Кроме того, близким музыканта удалось установить, что в какой-то момент устройство оказалось полностью заряжено.

Также, по данным СМИ, Андрей Шаталин продолжительное время страдал от депрессии. Основатель группы “Алиса”, как сообщалось, отказывался работать и набрал долгов. Уточнялось, что на момент своей пропажи у него была двухмесячная задолженность по кредиту.

Как пишет сайт VSE42.ru, Шаталина нашли живым. СМИ сообщают, что музыканта обнаружили в лесу. По информации источника, в тот момент мужчина находился в неадекватном состоянии. Остальные детали, как сообщается, его близкие просили не раскрывать.


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