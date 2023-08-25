 

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования

25.08.2023, 14:45, Новости дня
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Тестовое электронное голосование прошло 25 августа с 08:00 до 14:00. Участие приняли совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на портале mos.ru.

Участники тестового голосования познакомились с нововведениями в избирательном процессе и убедились в корректности работы всех систем. Москвичи ответили на вопрос о мероприятии на День города.

Проверить возможность голосовать онлайн можно на mos.ru в личном кабинете.

Выборы мэра Москвы пройдут 8-10 сентября. Жители 13 муниципальных образований в Троицком и Новомосковском округах будут голосовать за новые составы Советов депутатов.

Процедура пройдет в традиционном формате на участках и дистанционно. Проголосовать можно будет с 08:00 до 20:00 в любое удобное время.

Выбравшие дистанционный формат голосования автоматически станут участниками розыгрышей программы “Миллион призов”. С соответствующей инициативой выступили представители столичного бизнеса.


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