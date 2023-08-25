 

Новая функция иммунных клеток

25.08.2023, 14:27, Разное
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Недавние исследования показали, что иммунные клетки способны запоминать определенные инфекции и воспалительные процессы, улучшая свою эффективность в борьбе с ними. Этот захватывающий научный прорыв открывает новые перспективы в области иммунологии и может позволить разработать новые подходы к лечению инфекционных заболеваний.

Ранее считалось, что иммунная система организма борется с инфекциями путем независимого и несвязанного набора реакций и процессов. Однако, последние исследования показывают, что иммунные клетки имеют удивительную способность запоминать организмам, с которыми они ранее встречались. Таким образом, они могут более эффективно бороться с повторными воспалительными процессами, вызванными теми же патогенами.

Основным открытием было обнаружение памяти Т-клеток, одного из ключевых компонентов иммунной системы, участвующего в распознавании и уничтожении инфекций. Память Т-клетки, которые ранее активировались в результате встречи с определенным патогеном, сохраняют информацию о нем в своей структуре ДНК. Это позволяет им при последующих контактах с тем же патогеном быстро и точно распознать его и мобилизовать адекватный иммунный ответ.


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