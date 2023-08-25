Мнение: Версия

Газеты Запада много написали про смерть Пригожина. Основная мысль всех публикаций – Пригожина ликвидировали по приказу Путина.



отсюда

Почему-то никто не хочет обсуждать версию, что катастрофа самолета, на борту которого находился Пригожин, вполне может быть сигналом самому президенту России от кого-то из его ближайшего окружения. И они правильно просчитали, что Запад обвинит в смерти Пригожина Путина, только Путина и никого более, кроме Путина.

А ведь этот сигнал, по-моему, еще и угроза Путину, мол, больше не стоит тебе никуда летать…

Почему никто не хочет рассматривать эту версию?

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