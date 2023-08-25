 

Беглов разоблачил американского шпиона, который работал учителем истории в петербургской школе

25.08.2023, 13:33, Разное
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Кировский район суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу по обвинению в шпионаже 52-летнего учителя, который последние 20 лет преподавал историю в одной из гимназий.

Война в УкраинеВыявить вредителя удалось благодаря бдительности Александра Беглова – губернатор Северной столицы в рамках еженедельной инспекции городских школ обратил внимание на подозрительного мужчину, который рассказывал детям о грядущем торжестве либерализма и преимуществах американского образа жизни.

– Александр Дмитриевич посещает учебные заведения почти инкогнито, без ненужного пафоса. В этот раз он услышал в коридоре, как подозреваемый на перемене пропагандировал чуждые нашей молодёжи ценности. Градоначальник сразу же известил об этом правоохранительные органы, которые незамедлительно начали проверку, – сообщила пресс-служба Смольного.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вызвавший подозрения у губернатора учитель в 1998 году окончил институт Сороса, где был завербован ЦРУ. После этого мужчина вернулся в Петербург с заданием пропагандировать среди школьников права человека и фальсифицировать историю не в пользу России.

За свою подрывную деятельность он ежемесячно получал от американской разведки по две тысячи долларов США. Если вина шпиона будет доказана, ему грозит до 25 лет заключения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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