 

Перемещение луны

25.08.2023, 13:15, Разное
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В ночь с 30 на 31 августа 2023 года Московский планетарий приглашает всех любителей астрономии и ночного неба на удивительное небесное шоу. В эту ночь Луна достигнет полнолуния и перигея своей орбиты, приблизившись к Земле на расстояние всего 357 181 км.

Это событие станет настоящим подарком для всех, кто увлекается изучением космоса. Ведь обычно Луна находится на расстоянии около 384 400 км от Земли. Однако на этот раз она приблизится еще ближе, и мы сможем наблюдать ее с яркостью и деталями, которые редко удается увидеть.

С самого античных времен Луна привлекала внимание людей своей красотой и загадочностью. Она вдохновляла ученых, писателей и художников, повышала воображение и вызывала фантазии о тайнах космоса. В эту ночь мы будем иметь возможность наблюдать Луну во всей ее великолепии и осознать свою малость перед этими прекрасными просторами.


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