Мнение: О раненых украинцах… Россия — щедрая душа?

С мест сообщают, что украинские штурмовики сменили тактику. Теперь, попав под российский обстрел и получив «300-х», они не свою допомогу вызывают, а выходят на связь с позывным «Волга» на частоте 149.200. Так помощь раненым придёт быстрее, якобы.

Пропаганда ли то, либо суровая реальность, судить не возьмусь. Расскажу о том, чему сам был свидетелем.

Побывал намедни в Обнинске по делам. Вовремя вернулся, судя по новостям, но не это главное. На привокзальной площади, стоя в ожидании машины, краем уха услышал знакомую речь. Мова! Детские воспоминания о каникулах в Запорожье у маминой родни нахлынули сами собой. Впрочем, у кого из русских нет хотя бы дальних родственников среди украинцев…

До слуха донеслось:

— Ти запитай!

— Ні краще ти.

Оглянулся — несколько тётенек средних лет, слегка растерянных, что-то важное промеж себя обсуждали. По всему было видно, здесь они впервые. Подойти, поинтересоваться «Чи потребна вам допомога?» не успел: машина подъехала, и шофёр открыл дверцу. По дороге спросил, с чего так много украинок стало в провинциальном российском городе. В ответ получил долгий спич, исполненный обсценной лексики с кучей нелицеприятных выражений по адресу небратьев и несестёр, а также российских властей.

Оказывается, в последние месяцы гостей из Украины стало непривычно и неприлично много. Не донецких или луганских, а самых что ни есть «бандеровских»: из Чернигова или из-под Сум, например. Больше, конечно, #женщины без детей, но уже и #мужчины появляться начинают — на костылях. Всему причиной — обнинский медицинский кластер, а точнее Обнинское ПОПР и его подразделение ОртоДАР со специализацией на травмах стопы и протезировании нижних конечностей. Причём работает оно не только по программам ОМС, но и в рамках оказания платных услуг всем. Специалисты — профессиональные. Расценки на протезы — божеские. Принимают всех нуждающихся, кто готовы оплатить реабилитацию и проч. По мнению местных, этот центр — один из сильнейших в России. Ну и #цены на проживание в городе вполне демократичные пока.

В общем, прослышав про эти возможности, многие украинцы решили плюнуть на идеологию и пропаганду: #здоровье дороже. По западным оценкам, порядка 50 тыс. жителей Украины стоят сейчас в очереди на протезы. И стоимость их может достигать 50 тыс. евро. А в Обнинске — от 40 тыс. руб. В сто раз дешевле. И #Россия продолжает впускать всех, кто с Украины, без виз и квот.

То есть, система, по словам обнинцев, такова. Первыми приезжают украинки, чтобы договориться о консультациях, обследованиях и лечении своих родных, мужей и братьев. Первичный приём — всего 2 тыс. руб. (в Москве вышло бы сильно дороже). Если всё хорошо, и профиль ранения совпадает с возможностями центра, появляются и сами пострадавшие. Благо, выезд с родины им не заказан. Ну и через некоторое время покидают Обнинск уже «на своих двоих». Этот медицинский туризм не так, чтобы тысячи охватывает, но сотни в месяц — точно, по оценкам шофёра. И хотя жалоб на то, что такое положение вещей «ущемляет» кого-то из местных не было, недоумение всё же прозвучало. С чего бы лечить тех, кто ещё недавно стреляли «в наших»?

Впрочем, людская молва многое способна преувеличить. И достоверность её сведений тоже не стоит завышать. Но всё же…

#Россия — и правда ведь «щедрая душа»?

А ночной прилёт по российскому городу, где лечат раненых украинских военных — выражение искренней благодарности за эту щедрость?

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