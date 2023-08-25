Fox Business – американские семьи страдают из-за неподъёмных цен на товары повседневной необходимости

Команда Байдена страшно гордится своими экономическими достижениями и не устаёт напоминать о снижении инфляции в условиях байденомики. Однако есть ещё такое понятие, как ценовая доступность. По последним данным, каждый супруг в среднестатистической американской семье будет вынужден искать вторую работу. Всё потому, что уровень цен за последние два года сильно вырос из-за бешеных расходов Байдена, пишет Fox Business.

Привет, ребята! Добро пожаловать на Cut Low, я Ларри Кадлоу. Хотя, действительно, инфляция из года в год замедляется, поскольку ФРС нажала на тормоза. Но также правда и то, что люди работают, и уровень безработицы низкий, хороший.

Но вот чего Байдены, похоже, не понимают, так это того, что уровень оценки их экономической политики держится в районе 30, потому что среднестатистические рабочие люди ежедневно теряют покупательную способность.

У вас может быть работа, и это здорово. Но из-за инфляции ваша зарплата, полученная на руки, снижалась последние 26 месяцев из 29. Поэтому, вероятно, вам потребуется вторая работа. И на самом деле, скорее всего, каждому супругу в семье придётся найти подработку.

Итак, каждый супруг вынужден устраиваться на вторую работу. А в чём проблема? Уровень цен значительно вырос за последние два года. А это из-за бешеных государственных расходов Байдена, его войны с ископаемым топливом и, конечно, из-за печатания денег федералами до недавнего времени.

Вот вам пример. Уровень этого индекса потребительских цен вырос на 16 процентов с февраля 2021 года. Товары ежедневной необходимости, как продукты, выросли на 19 процентов. Бензин 3,85 баксов, вырос примерно на 40 процентов. Вы же помните, он стоил около 2,35 пару лет назад. Мясо, птица, рыба подорожали на 19 процентов, новые машины — на 20 процентов, если получится купить такую. Авто с пробегом — на 34 процента.

Смотришь на этот список и видишь: эти чрезмерные скачки цен наносят серьёзный ущерб традиционной семейной жизни. Общая реальная заработная плата снизилась на 3 процента. Среднестатистическая семья тратит более чем на 700 долларов в месяц больше на ежедневные покупки, чем два года назад.

Ставки по ипотечным кредитам сейчас превышают 7,5 процента. Показатель доступности жилья стал наихудшим с 1997 года, согласно данным. А если верить спикеру Кевину Маккарти, который к нам скоро присоединится, собрать ребёнка в школу в условиях байденомики стало очень дорого.

Ручки, маркеры, автоматические карандаши сегодня стоят на 13 процентов больше. Папки и файлы выросли на 48,5 процента по сравнению с прошлым годом. Цветные карандаши и маркеры в среднем подорожали на 18,5 процента за год.

Итак, когда мой друг Джаред Бернштейн, председатель совета экономических консультантов, говорит, что вопрос об инфляции устарел, он упускает главное. Ценовая доступность — это не то же самое, что инфляция. Причинно-следственная связь может быть в чём-то схожей, а именно избыточные расходы и создание денег.

Но реальность состоит в том, что отдельные цены могут стать семейными убийцами. Ещё один момент, на который стоит обратить внимание. Несмотря на более низкий уровень инфляции в последнее время, особенно по сравнению с гигантской инфляцией годичной давности, общая проблема роста цен на самом деле не решена.

И я хочу отметить ещё вот что. На прошлой неделе я общался с бывшим президентом Дональдом Трампом о необходимости мер в области предложения, таких как снижение налогов и нормативных актов, ограничение федеральных расходов. Но главная любовь господина Трампа — это то, что он называет жидкое золото. Это относится к нашим огромным энергетическим ресурсам, включая, конечно, нефть и газ.

Так вот жидкое золото влияет в буквальном смысле на сотни цен во всей нашей экономике. Очевидный пример — бензин. Так что откройте эти краны, возобновите производство — и цены сотен предприятий, ориентированных на семью, снова пойдут вниз к уровню, на котором были несколько лет назад. Это обуздает семейную инфляцию. Да и все другие вместе с ней, о которых только можно подумать.

Дата выхода в эфир 23 августа 2023 года.

—