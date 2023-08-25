 

AP – в Атланте усилили меры безопасности в связи с арестом Дональда Трампа

25.08.2023, 11:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня Дональд Трамп должен пройти процедуру ареста в штате Джорджия, власти которой обвиняют его во вмешательстве в электоральный процесс. Местные органы правопорядка перекрыли движение транспорта в районе местной тюрьмы, куда собирается прибыть экс-президент, а также установили баррикады, чтобы сдерживать протестующих и представителей СМИ, пишет Associated Press.


AP

Сегодня Дональд Трамп должен пойти под арест в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия. Накануне десятки его сторонников собрались возле учреждения, и в течение дня их количество непрерывно росло, пишет Associated Press.

Некоторые из избирателей бывшего американского президента размахивали флагами с его именем. Представители группы «Темнокожие за Трампа» выкрикивали расистские оскорбления в адрес стражей правопорядка. Но в целом демонстрация носила мирный характер, отмечает издание.

За этот год Трампу уже в четвёртый раз предъявляются уголовные обвинения. Но в отличие от его предыдущих арестов экс-глава Белого дома явится в печально известную тюрьму, где, как ожидается, он будет сфотографирован для картотеки.

На прошлой неделе прокурор округа Фултон Фани Уиллис обвинила Трампа и ещё 18 человек в том, что они участвовали в «обширной схеме по подрыву воли избирателей Джорджии». Многие из других обвиняемых, в том числе Рудольф Джулиани, уже сдались местным властям.

Шериф округа Фултон Пэт Лабат заявил, что Трамп и другие фигуранты дела не получат особого обхождения. «Если не поступит других инструкций, мы будем следовать нашим обычным процедурам, и поэтому ваш статус не имеет значения, мы вас сфотографируем», — пообещал он.

Однако сцену, которая наблюдалась за пределами тюрьмы, нельзя было назвать обычной. Среди собравшихся сторонников бывшего президента был 66-летний житель Флориды Клифф Макморрис, который держал флаг с надписью «Трамп победил. Спасите Америку».

Вместе с женой Джорджин он провёл ночь в Атланте. «У вас нет права несправедливо преследовать кого-либо», — заявил Макморрис. По словам его супруги, процессы против бывшего президента были политически мотивированы из-за четырёх лет «процветания, безопасности и свободы», которых добился Трамп.

67-летняя Шэрон Андерсон из Теннесси находилась у тюрьмы второй день подряд. «Я здесь, чтобы поддержать Дональда Трампа. Я хочу, чтобы он увидел некоторых из тех миллионов, которые за него голосуют», — пояснила она. Женщина призналась, что обвинения в адрес Трампа только усилили её поддержку. По словам Андерсон, тот факт, что бывший президент усомнился в результатах выборов, не является преступлением.

В связи с предстоящим арестом экс-президента подъезд к тюрьме через главную улицу оказался перекрыт. Ни репортёрам, ни людям с камерами не разрешалось находиться в пределах видимости здания, обращает внимание Associated Press.

Более того, в четверг меры безопасности стали ещё строже. Помощники шерифа перекрыли движение транспорта. Кроме того, они установили баррикады, чтобы сдерживать протестующих и представителей СМИ. На некоторых стражах правопорядка, выстроившихся вдоль улицы, были бронежилеты и чёрные маски, скрывающие лица, подчёркивает издание.

Другие заключённые проводят в тюрьме округа Фултон месяцы или даже годы в ожидании обвинения или суда. Но, как ожидается, Трамп не останется в учреждении после того, как ему будет назначено наказание, утверждается в статье.

Примечательно, что исправительное учреждение, в которое должен прибыть экс-президент, пользуется дурной репутацией. Оно страдает от разваливающейся инфраструктуры и переполненности. В частности, по данным офиса шерифа, в четверг утром в тюрьме, которая рассчитана на 2254 заключённых, находилось 2618 человек, отмечает Associated Press. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Fox Business – американские семьи страдают из-за неподъёмных цен на товары повседневной необходимости

25.08 / Собянин: В Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера

25.08 / “Тимур, прости”: Киркоров обратился к хирургу Хайдарову с извинениями

25.08 / “Каждый в праве самовыражаться”: откровенным снимкам 57-летней Натальи Штурм нашли оправдание

25.08 / Вы только посмотрите! Виторгана заменили в российском сериале неожиданным образом

25.08 / Лондонская подземка столкнулась с беспрецедентным уровнем карманных краж

25.08 / Америке пора признать, что Украина не победит Россию

25.08 / Немецких разведчиков будут досматривать на входе и выходе, чтоб не вынесли секреты

25.08 / Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему

25.08 / ГК “КОРТРОС” построит офисный комплекс в Пресненском районе Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика